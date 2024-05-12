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В Госдуме анонсировали публичное обсуждение налоговой реформы

Депутат Макаров: 20 мая начнется публичное обсуждение налоговой реформы

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РИА Новости

Публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы Российской Федерации начнется 20 мая в Государственной думе. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, слова которого передает РИА Новости.

«Мы договорились, что необходимо начинать публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы, потому что уже много предложений было высказано депутатами разных фракций.

Мы договорились о том, что публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы начнется 20 мая в 12 часов на экспертном совете комитета по бюджету и налогам с привлечением всех бизнес-объединений, экспертов, ученых, заинтересованных лиц», — заявил депутат.

8 мая исполняющий обязанности главы Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что на следующей неделе ведомство обсудит с бизнесом и парламентом предложения по изменению налоговой системы.

В конце апреля президент России Владимир Путин заявлял, что власти страны работают над донастройкой налоговой системы, готовятся предложения. По его словам, правительство ведет диалог с регионами, общественными объединениями и депутатами. Путин отметил, что налоговые изменения должны обеспечивать более справедливое распределение нагрузки и стимулировать бизнес.

Ранее сообщалось, что налоговая реформа может увеличить доходы в бюджет России.

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