Лыжница Степанова о «Евровидении»: девушку с паспортом РФ хейтят за то, что она еврейка

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова сравнила в своем Telegram-канале конкурс «Евровидение» с мировым спортом.

«Русские забанены, израильтяне — нет. Девушка с российским паспортом, выросшая в Москве, все-таки попадает на конкурс. Но ее активно хейтят за то, что она еврейка», — написала Степанова.

Также Степанова отметила, что «Евровидение» все больше похоже на мировой спорт — правила отличаются, идиоты у руля все те же.

Израильская певица Эден Голан, которая вышла в финал международного песенного конкурса «Евровидение», попала в базу украинского сайта «Миротворец». Украина обвинила артистку в «легализации оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на оккупированных территориях, нарушении государственной границы страны и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

«Евровидение-2024» выиграл представитель Швейцарии Nemo (Немо Меттлер) с композицией The Code.

Ранее Степанова бросила вызов Александру Большунову.