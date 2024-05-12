Полина Гагарина рассказала, как поправилась на 30 кг: «Плакала и ела»

Певица Полина Гагарина призналась в интервью с блогершей Надеждой Стрелец, что похудела на 30 килограмм после родов.

Гагарина призналась, что очень сильно набрала во время беременности. По словам артистки, ее гормональная система реагирует так на положение. Она отметила, что уже на третьем месяце беременности было понятно, что она ждет ребенка.

«Я плакала и ела. Это было ужасно. Я съедала тарелку карбонара. Жирную, огромную. Я съедала и хотела еще. Мама отнимала у меня эту тарелку. Говорила: «Нет, нет». А я практически с ней дралась. Что это за гормон? Надо узнать, но было страшно. Потому что ты не можешь совладать с собой, своим организмом. Тебя начинает распирать какое-то раздражение и злость невероятная. Ты не можешь ничего сделать», — вспомнила артистка.

Гагарина также затронула тему «модных препаратов» для похудения. Она назвала бесстрашными людей, которые принимают лекарства для диабетиков, чтобы сбросить лишний вес. Певица призналась, что слишком боится худеть таким способом.

Чтобы похудеть на 30 кг, Гагарина сократила свои порции и начала заниматься спортом. Певица уточнила, что не отказалась от вредной пищи вовсе. Иногда она может себе позволить съесть бургер или чипсы.

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