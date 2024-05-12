В Омской области эвакуируют детей и женщин из-за паводка

В Омской области на территориях, находящихся в зоне весеннего паводка, ввели режим ЧС регионального значения, кроме того, там начинается эвакуация женщин и детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Он отметил, что ситуация складывается сложная, однако контролируемая.

«Приняли решение о начале эвакуации детей, женщин, пожилых и маломобильных жителей. Людей будем перевозить автобусами в соседние муниципальные районы — Пункты временного размещения готовы к их приему. Там созданы безопасные условия», — написал Хоценко.

Глава Омской области также поручил начать выплачивать компенсации всем пострадавшим жителям района.

«Люди должны начать получать деньги уже до конца будущей недели», — сказал Хоценко.

Также он призвал оперативно проработать план восстановления дорожной и социальной инфраструктуры.

До этого сообщалось, что в двух районах Омской области — Тарском и Тевризском — введен режим ЧС из-за паводка.

В настоящее время уровень воды в реке Ишим продолжает расти. Особенно сложная ситуация наблюдается в районе села Ашеваны, подчеркнул глава субъекта. Всего там расположены 137 жилых домов. Численность населения села Ашеваны составляет 224 человека. На данный момент здесь уже подтоплены 25 домов и 40 приусадебных участков.

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