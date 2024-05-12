Из-под завалов дома в Белгороде извлекают пожилого мужчину

Пожилого мужчину начали извлекать из-под завалов дома в Белгороде, где 12 мая произошло частичное обрушение. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что он зажат плитами, при этом находится в сознании и продолжает общаться со спасателями.

Как рассказали очевидцы, он жил на первом этаже в рухнувшем подъезде. Сразу после обрушения на место прибежала его дочь, которая узнала голос отца под грудой бетона.

Также под завалами могут находиться две семьи: с тремя детьми с шестого этажа и с одним ребенком, страдающим аутизмом — с десятого этажа. С ними нет связи.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж после обстрела ВСУ. В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Ранее мэр Белгорода назвал число детей, пострадавших при обрушении жилого дома.