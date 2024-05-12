Американский экономист предупредил об угрозе позициям доллара

Статус доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться из-за просчета США при введении антироссийских санкций. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление американского экономиста Джеффа Рубина.

По его словам, ограничения в отношении России и заморозка трети ее валютных резервов должны были нанести серьезный удар по российской экономике. Однако вместо этого санкции поставили под угрозу 50-летнее доминирование доллара в качестве мировой нефтяной валюты и могут иметь для него еще более тяжелые последствия.

Одним из наиболее очевидных последствий рестрикций экономист называет резкий рост инфляции на Западе после длительного периода стабильности цен. Помимо этого, как отмечает Рубин, России удалось смягчить воздействие санкций за счет расширения блока БРИКС и роста экономик стран Глобального Юга.

Западные страны ужесточили давление на Россию с началом специальной военной операции по защите Донбасса в феврале 2022 года. Некоторые государства заморозили российские активы и золотовалютные резервы.

До этого стало известно, что российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию.

Ранее Россия использовала большую часть «зависших» в Индии рупий.