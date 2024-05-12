Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский экономист предупредил об угрозе позициям доллара

Экономист Рубин предрек доллару ослабление из-за просчета с санкциями против РФ

close
100%
Shutterstock

Статус доллара как мировой резервной валюты может пошатнуться из-за просчета США при введении антироссийских санкций. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление американского экономиста Джеффа Рубина.

По его словам, ограничения в отношении России и заморозка трети ее валютных резервов должны были нанести серьезный удар по российской экономике. Однако вместо этого санкции поставили под угрозу 50-летнее доминирование доллара в качестве мировой нефтяной валюты и могут иметь для него еще более тяжелые последствия.

Одним из наиболее очевидных последствий рестрикций экономист называет резкий рост инфляции на Западе после длительного периода стабильности цен. Помимо этого, как отмечает Рубин, России удалось смягчить воздействие санкций за счет расширения блока БРИКС и роста экономик стран Глобального Юга.

Западные страны ужесточили давление на Россию с началом специальной военной операции по защите Донбасса в феврале 2022 года. Некоторые государства заморозили российские активы и золотовалютные резервы.

До этого стало известно, что российские миллиардеры начали возвращать активы в Россию.

Ранее Россия использовала большую часть «зависших» в Индии рупий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами