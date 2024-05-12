Звезда «Уральских пельменей» рассказала о травме ноги

Актриса и юмористка Ксения Корнева сообщила в Telegram-канале, что у нее есть многолетняя травма колена.
Корнева призналась, что несколько лет назад ее нога практически перестала сгибаться. Из-за этого комикесса испытывала сильную боль, которая заставила ее обратиться ко врачу. После МРТ врачи выяснили, что у артистки произошло разрушение сустава.
«Теперь каждый год туда закачивают специальный гель, чтобы косточки друг об друга не терлись и не разрушали сустав», — поделилась актриса.
Ксения Корнева начала юмористическую карьеру в КВН. Позже она присоединилась в шоу «Уральские пельмени». Она также снималась в кино. Комикесса играла в таких проектах, как «Мама будет против», «Корни», «Дылды», «Полярный».
В январе 2024 года Корнева сообщила о помолвке. Она рассказывала, что жених сделал ей предложение в канун Нового года. Артистка скрывала личность возлюбленного. В апреле комикесса разорвала помолвку. Она рассталась с возлюбленным во время поездки в Стамбул.
Корнева уточнила, что выйдет замуж, когда встретит достойного мужчину.
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