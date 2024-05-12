На Украине сообщили о серии взрывов в Харькове

Серия взрывов прогремела в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области уже порядка двух часов звучит воздушная тревога.

Позже информацию о взрыве подтвердил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

12 мая подразделения группировки «Север» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили в Харьковской области еще четыре населенных пункта.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения украинских войск, которые пытаются удержать свои позиции в Харьковской области, испытывают значительные сложности.

По его словам, на прошедшей неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. Главнокомандующий ВСУ добавил, что для усиления обороны принимаются все необходимые меры и решения, включая кадровые.

Ранее в Сумах произошел взрыв.