Тренер «Динамо» сравнил свою команду с «Байером»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после победы над калининградской «Балтикой» сравнил свою команду с леверкузенским «Байером», передает «Матч ТВ».

«Когда мы проиграли три матча подряд, ребята ментально стали сильнее. И сегодня мы разворачиваем сюжет двух игр в свою пользу после 90‑й минуты, как «Байер» из Леверкузена», — сказал Личка.

Матч, состоявшийся 11 мая на стадионе «Ростех Арена», завершился со счетом 3:2 в пользу бело-голубых. «Динамо» открыло счет в матче на 3-й минуте, отличился Константин Тюкавин. На 32-й минуте «Балтика» сравняла счет, отличился Анхело Энрикес. На 68-й Кирилл Капленко вывел калининградскую команду вперед. На 90+3 минуте Роберто Фернандес сравнял счет. Победный гол на 90+8 минуте оформил Муми Нгамалё.

«Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее победу «Динамо» над «Балтикой» объяснили влиянием футбольного бога.