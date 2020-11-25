Врио главы Дагестана Меликов заразился коронавирусом

Врио главы Дагестана Сергей Меликов заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства региона.

«Сегодня после сдачи очередного теста на COVID-19 у временно исполняющего обязанности главы Дагестана Сергея Меликова подтвердился коронавирус», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что Меликов находится на самоизоляции и соблюдает все предписанные рекомендации врачей. Отмечается, что он чувствует себя хорошо.

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