Reuters: Трамп станет участником саммита G20
Антон Демидов
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Президент США Дональд Трамп будет участвовать в саммите Группы двадцати (G20), который состоится с 21 по 22 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации американского лидера.
По его информации, действующий глава Белого дома намерен участвовать в саммите оба дня.
Отмечается, что саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда пройдет в онлайн-формате.
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