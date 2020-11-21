Reuters: Трамп станет участником саммита G20

Президент США Дональд Трамп будет участвовать в саммите Группы двадцати (G20), который состоится с 21 по 22 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации американского лидера.

По его информации, действующий глава Белого дома намерен участвовать в саммите оба дня.

Отмечается, что саммит G20 под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда пройдет в онлайн-формате.

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