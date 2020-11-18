Генпрокурор рассказал, кто дал показания против аудитора СП Меня

Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, кто дал показания против бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня, передает «Интерфакс».

По словам Краснова, обвинения основаны на показаниях, которые дали против него его тогдашний первый заместитель Павел Коньков и другие региональные чиновники.

Ранее Краснов сообщил, что СК располагает доказательствами вины Меня в деле о хищении 700 млн рублей из бюджета в 2011 году.

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