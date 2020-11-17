Госдума поддержала право экс-президента РФ пожизненно быть сенаторами

Государственная дума на пленарном заседании приняла в I чтении проект о возможности бывшего президента России после прекращения полномочий стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автором новой редакции закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации» стал глава государства Владимир Путин. Проект внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.

Согласно предложенным нововведениям, Совфед состоит из сенаторов. В состав палаты входят по два представителя от каждого российского субъекта — по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов власти на срок полномочий этого органа; президент России, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, — пожизненно; а также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно.

В проекте сказано, что бывший российский президент приобретает статус сенатора с момента подачи в Совфед заявления с приложением необходимых документов. Заявление может быть подано однократно в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия данного закона, может подать такое заявление в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу.

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