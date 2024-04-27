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Эстония закрывает на ночь КПП в Нарве с 1 мая

Власти Эстонии планируют закрыть КПП в Нарве на ночное время с 1 мая

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Сергей Степанов/РИА «Новости»

Власти Эстонии изменят время работы пункта пропуска на границе с Россией с 1 мая, проехать КПП будет нельзя ночью. Об этом предупредил глава Кингисеппского района Юрий Запалатский в Telegram-канале.

«Пограничный пункт «Нарва-1» перейдет на сокращенный режим работы с 1 мая 2024 года. Новое расписание пограничного пункта: ежедневно с 7:00 до 23:00», — сообщил он.

Россиянам попросили быть внимательными и заблаговременно планировать путешествие.

До этого сообщалось, что в Нарве выдавали памятки с предупреждением о возможном закрытии границы с Эстонией.

Путешественникам из России выдавали листовки при въезде в Эстонию. По словам журналистов, в прибалтийской стране могут пойти на такие меры, поскольку Россия якобы специально отправляла на границу «группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС».

Россиян предупредили о том, что в случае закрытия пограничного пункта, маршрут путешественников может увеличиться на несколько сотен километров.

Ранее сообщалось, что Эстония установила «зубы дракона» на границе с Россией.

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