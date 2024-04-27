Пограничники рассказали о нарушениях границы Белоруссии со стороны Украины

Пограничники Белоруссии с начала 2024 года зафиксировали семь случаев нарушения границы в воздушном пространстве со стороны Украины. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов, его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, активная разведка приграничной территории Белоруссии ведется в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, белорусские пограничники фиксируют и провокации на границе, которые связаны с заездом техники и заходом военнослужащих на территории Белоруссии. Со стороны украинских военнослужащих допускаются оскорбления сотрудников органов пограничной службы, рассказал Молостов.

25 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей речи на Всебелорусском народном собрании заявлял, что белорусские оппозиционеры, которые уехали за рубеж, хотят силой взять Кобринский район в Брестской области, после чего обратиться за помощью к НАТО.

Ранее в минобороны Белоруссии назвали цель размещения ядерного оружия РФ.