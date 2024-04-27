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Игрок «Динамо» заявил, что в команде нашли причины поражений в последних матчах

Скопинцев признался, что в «Динамо» нашли причины поражений команды

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил, что команда хочет продолжать побеждать после прервавшейся серии из поражений. Его слова передает официальный сайт бело-голубых.

«Надеюсь, болельщики успели накопить силы и в воскресенье своей поддержкой понесут нас вперед. Причины трех поражений? Да, внутри искали причины произошедшего и нашли их, но не хотелось бы рассказывать подробнее. Главное, что ситуация улучшилась, и мы снова начали побеждать.

Конечно, победные матчи всегда придают дополнительных сил и уверенности в себе. Теперь хотим развить этот успех в ближайших играх», — сказал Скопинцев.

28 апреля «Динамо» примет «Зенит» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 25 туров «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее сообщалось, что КДК не стал отменять дисквалификацию игроку «Спартака».

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