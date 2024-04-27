Названа дата телевизионной премьеры «Постучись в мою дверь в Москве»

Российская адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь» выйдет в эфире ТНТ 13 мая. Об этом пресс-служба телеканала сообщила «Газете.Ru».

Сериал «Постучись в мою дверь в Москве» получил дату телевизионной премьеры.

Российскую версию героя Серкана Болата по имени Сергей сыграл актер Никита Волков — звезда сериала «Трудные подростки», его возлюбленную Сашу — Лиана Гриба, сыгравшая в сериалах «Дурная кровь», «Дорога к счастью», «Монастырь» и «Триггер».

«Я сам себе изначально поставил условие, что, даже если очень захочется, я ни в коем случае не буду смотреть оригинальный сериал, — потому что иначе ты станешь заложником. Этим я сознательно упростил себе задачу, потому что перед глазами не было примера, на который стоит или не стоит равняться», — рассказал о своем подходе к съемкам Волков.

Гриба назвала сериал легким, светлым, позитивным проектом.

«Он дает возможность вечером забыть о проблемах и окунуться в теплоту, уют и любовь героев и переживать вместе с ними маленькую жизнь», — говорит актриса.

Проект также доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах Okko и PREMIER.

Два сезона сериала «Постучись в мою дверь» о флористке и бизнесмене, которые вынужденно изображают пару, вышли в 2020 и 2021 году. Сериал транслируют в 85 странах мира.

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