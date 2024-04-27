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Россиян, осквернивших огонь в Калининграде, приговорили к реальному сроку

В Калининграде паре назначили реальные сроки за осквернение Вечного огня

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Калининграде вынесли приговор мужчине и женщине, которые осквернили Вечный огонь. Об этом сообщает Калининградский областной суд.

В ночь на 27 февраля пара осквернила мемориальный ансамбль «Памятник 1200 гвардейцам». Женщина поднесла к пламени чаши Вечного огня сигарету, желая ее прикурить, а мужчина кинул в огонь какой-то предмет, а затем украл одну из корзин с цветами около памятника. Кроме того, вместе они перепрыгивали через огонь, танцевали и распивали алкоголь возле центральной части монумента. Нарушителей оперативно задержали и отправили под домашний арест.

Их действия квалифицировали как осквернение надмогильных сооружений, подсудимые полностью признали свою вину, а также попросили рассматривать дело в особом порядке. В итоге Ленинградский районный суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы, а его подругу отправили в колонию-поселение на шесть месяцев. Уточняется, что наказание она начнет отбывать с 2028 года из-за отсрочки до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

Ранее на скамье подсудимых оказался мужчина, пытавшийся потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве.

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