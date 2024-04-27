В Польше заявили, что бомбы GLSDB оказались бесполезны на Украине

Американские специальные бомбы большой дальности GLSDB, переданные ВСУ, продемонстрировали свою неэффективность из-за российских систем РЭБ. Об этом пишет польское издание Interia.

«Украинцы оказались первыми, кто заполучил их в свой арсенал. Это произошло в феврале этого года. Вот только эти ракеты оказались совершенно бесполезными», — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что работа бомб GLSDB основана на GPS-навигации, которую успешно подавляют российские средства радиоэлектронной борьбы.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что за последние два года Варшава предоставила Украине военную помощь на сумму, равную приблизительно €8,4 млрд.

Он заявил, что всего Варшава передала Киеву 44 пакета вооружений. Сикорский также подчеркнул, что Польша потратила €16 млрд на гуманитарную помощь Украине и на поддержку беженцев внутри страны.

Ранее сообщалось, что Польша решила вернуть на Украину мужчин призывного возраста.