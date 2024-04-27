В Краснодарском крае произошел пожар на мусорном полигоне

В Краснодарском крае между Темрюком и станицей Голубицкой произошло возгорание мусорного полигона муниципального унитарного предприятия (МУП) «Универсал». Об этом сообщает администрация Темрюкского района.

По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Информация о возгорании поступила в 02:25 ночи. В 04:40 очаг был локализован. На месте идут работы по проливке, засыпке грунтом и контролю над дымовыми точками.

11 апреля Росприроднадзор сообщил, что в Ростовской области на окраине города Гуково вторые сутки горит мусорный полигон — пламя охватило территорию площадью более двух тысяч квадратных метров. Как писали местные жители в соцсетях, дым от пожара можно наблюдать из соседних населенных пунктов, дым приближался к жилым домам, а в самом городе возникли проблемы с уборкой мусора на улицах.

Ранее сообщалось, что в России проверят мусорные полигоны, чтобы повысить безопасность перелетов.