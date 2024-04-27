Кадр из видео с места вероятного падения украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Славянске-на-Кубани, 27 апреля 2024 года

Почти 70 дронов атаковали Кубань. Целью были нефтезаводы и военный аэродром ГТРК «Кубань» опубликовала кадры падения дрона ВСУ в Славянске-на-Кубани

Кубань за ночь атаковала большая волна дронов — Минобороны отчиталось о 66 сбитых БПЛА. Почти 40 из них целились по военному аэродрому, остальные — по двум нефтезаводам. На них вспыхнули сильные пожары, один НПЗ частично приостановил работу. Местные жители говорят, что на аэродроме тоже был пожар, официально о последствиях не сообщается.

Ночью над Краснодарским краем дежурные системы ПВО перехватили 66 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России. Еще два дрона уничтожили над Крымом.

Это были дроны-камикадзе самолетного типа. Они несли 2–3,5 кг взрывчатки. Украинская армия организовала нападение при поддержке Службы безопасности страны (СБУ), пишет «РБК Украина».

Атака началась в районе 3 ночи мск, тогда местные жители услышали взрывы и звуки стрельбы. Все длилось примерно полтора часа.

«Были слышны отчетливые звуки стрельбы, прямо очередями... Мы с мужем насчитали более 20 взрывов», — описывала очевидица в комментариях к посту в канале Shot.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев отреагировал около 5 утра мск. Он заявил о масштабной атаке беспилотников.

«Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест — пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА», — написал глава края.

Удар по аэродрому

Большую часть беспилотников Украина направила по Кущевскому военному аэродрому, пишут Mash и Baza. Он расположен у одноименной станицы, согласно открытым источникам здесь базируется 195-я учебная авиабаза.

«На первый взгляд кажется, что в распоряжении Кущевской авиабазы [самолетов] Л-39 и МиГ-29 столько, что могло бы хватить для одновременной подготовки пары-тройки строевых полков», — описывали аэродром до конфликта на Украине.

Всего цель пытались поразить 38 беспилотников . Местные жители сообщили о пожаре на аэродроме после нападения. В интернете расходится видео, где пожарные ходят на фоне обломков и следов взрыва, подлинность записи не подтверждена.

«Могу заверить — Кущевский район и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно... Разрушений среди гражданской инфраструктуры и пострадавших нет», — прокомментировал глава района Илья Гузев.

При этом он призвал не снимать обломки дронов, повреждения после них и работу ПВО.

Пожары на НПЗ

Из-за налета беспилотников пострадал завод по переработки нефти (НПЗ) в городе Славянск-на-Кубани (Славянский район). В пригороде было видно зарево от сильного пожара, взрывы длились около получаса. Всего, по данным Telegram-канала Baza, атака велась 12 коптерами.

ГТРК «Кубань» (государственная телекомпания) опубликовала видео из Славянска-на-Кубани, на котором издалека заснят момент «прилета» беспилотника и огромный пожар после него.

«Работа завода частично приостановлена. Ровно 10 БПЛА прилетели именно в завод, был сильный пожар. Возможно наличие скрытых повреждений», — передал утром директор комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» (управляет заводом) Эдуард Труднев.

Беспилотники целились в резервуарный парк и ректификационную колонну, уточнила администрация района. Резервуары не пострадали «благодаря выстроенной системе защиты». Ректификационная колонна повреждена, также задета сепаративная установка.

Возгорание началось из-за падения одного из беспилотников, его оперативно потушили. Никто не пострадал. На место прибудет комиссия по оценке ущерба и планированию дальнейшего ремонта.

Кроме того ВСУ атаковали Ильский НПЗ в районе Северский. На него напали 17 дронов. Все сбили, но на территорию упали обломки семи коптеров. Повреждена установка АТ-1. Был сильный пожар, который издалека видели жители, его смогли потушить за полчаса.

Как пишет «РБК Украина», в обоих случаях БПЛА целились по ключевым технологическим объектам заводов. Это не только ректификационная, но и атмосферная колонны. Первая нужна для разделения нефти или ее продуктов на фракции в зависимости от их температур кипения. Вторая — для производства компонентов бензина, дизельного и авиационного топлива.