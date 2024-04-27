Стало известно о намерении Запада требовать успеха ВСУ к выборам в США

Запад после выделения пакета помощи Украине может начать давить на Киев, чтобы украинская армия продемонстрировала «серьезные успехи» к ноябрьским выборам в Соединенных Штатах, чтобы оправдать выделенные ВСУ средства. Об этом сообщает Financial Times.

«Киев может столкнуться с давлением, требующим, чтобы к ноябрьским выборам в США он продемонстрировал серьезные военные успехи, которые помогут оправдать помощь», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украине по-прежнему необходимо экономить ресурсы, поскольку она «не может быть уверена в будущих уровнях поддержки», особенно если экс-президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах.

Кроме того, признается, что «простых способов» ослабить Россию не существует.

До этого агентство Bloomberg писало, что Россия дает понять западным странам, что может помешать поставкам американского и европейского оружия на нужды Вооруженных сил Украины.

Ранее в США предрекли ВСУ потерю деревень вокруг Очеретино в ДНР.