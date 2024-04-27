Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о намерении Запада требовать успеха ВСУ к выборам в США

FT: Запад может потребовать от ВСУ успеха на фронте к выборам в США

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Запад после выделения пакета помощи Украине может начать давить на Киев, чтобы украинская армия продемонстрировала «серьезные успехи» к ноябрьским выборам в Соединенных Штатах, чтобы оправдать выделенные ВСУ средства. Об этом сообщает Financial Times.

«Киев может столкнуться с давлением, требующим, чтобы к ноябрьским выборам в США он продемонстрировал серьезные военные успехи, которые помогут оправдать помощь», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Украине по-прежнему необходимо экономить ресурсы, поскольку она «не может быть уверена в будущих уровнях поддержки», особенно если экс-президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах.

Кроме того, признается, что «простых способов» ослабить Россию не существует.

До этого агентство Bloomberg писало, что Россия дает понять западным странам, что может помешать поставкам американского и европейского оружия на нужды Вооруженных сил Украины.

Ранее в США предрекли ВСУ потерю деревень вокруг Очеретино в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами