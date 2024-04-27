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Центробанк изменил порядок вывоза банками за рубеж наличной иностранной валюты

ЦБ упростил для банков механизм получения разрешения на вывоз валюты из России

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Алексей Куденко/РИА Новости

Центробанк России облегчил механизм получения банками разрешения на вывоз наличной зарубежной валюты с территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

«Упрощен механизм получения кредитными организациями разрешения регулятора на вывоз из страны наличной иностранной валюты», — указывается в пресс-релизе.

Помимо этого, отменяется обязанность банковских организаций предоставлять в ЦБ одномоментно заключения об критериях повреждений и заявление о вывозе ветхих или поврежденных купюр.

Соответствующее решение принял совет директоров Центробанка, оно начинает действовать с 27 апреля текущего года.

Некоторое время назад министерство финансов России сообщило, что Банк России на период с 5 апреля по 7 мая сократит чистые продажи валюты на рынке в 12 раз, до 600 млн рублей в день. Решение было принято на фоне резкого роста нефтегазовых доходов в марте, пояснили в ведомстве.

Россиянам рассказали, как снижение ставки ЦБ скажется на ипотечниках.

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