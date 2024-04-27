Сейсмолог предсказал землетрясение магнитудой до 7,6 в Стамбуле

Ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр заявил, что в Стамбуле может произойти землетрясение магнитудой до 7,6. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы кричали и кричали о землетрясении в Кахраманмараше, но никто не слушал. Теперь мы боимся, что история повторится, мы снова говорим одно и то же: однажды все закончится», — заявил он.

Ожидается, что землетрясение такой мощи приведет к обрушению не менее 90 тыс. зданий в культурной столице Турции.

До этого землетрясение магнитудой 5,6 произошло в турецкой провинции Токат.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции, подземные толчки также сказались на Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века».

Постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Турции Луиза Винтон заявила, что экономический ущерб от землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в начале февраля, только в Турецкой Республике превысил $100 млрд.

Ранее у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,5.