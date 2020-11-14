Путин отметил важность сохранения христианских храмов в Карабахе

Президент России Владимир Путин в ходе разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым отметил важность сохранения христианских храмов в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что на территориях, которые возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. Российский лидер подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности святынь.

«Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», – указано в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Армянская церковь заявила об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя

— Путин обсудил соглашение по Карабаху c Алиевым и Пашиняном

— Российские миротворцы заявили о стабилизации обстановки в Карабахе