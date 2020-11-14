Путин отметил важность сохранения христианских храмов в Карабахе
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым отметил важность сохранения христианских храмов в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля.
Путин отметил, что на территориях, которые возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. Российский лидер подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности святынь.
«Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона», – указано в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.
В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.
Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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