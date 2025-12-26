В Кремле заявили о формировании универсальной системы ПВО

В новой государственной программе вооружения (ГПВ), указано, что ГПВ на период 2027-2036 годов предусматривает обновление ядерной триады и создание комплексной системы противовоздушной обороны. Об этом говорится в материалах Кремля к совещанию у президента по новой госпрограмме.

«Отдельное внимание уделяется наращиванию возможностей сухопутных войск, поддержанию и модернизации ядерной триады, формированию универсальной системы противовоздушной обороны и повышению экспортного потенциала российского вооружения и техники», — говорится в справке.

Государственная программа вооружения представляет собой долгосрочный план, определяющий развитие, производство и поддержание в боевой готовности вооружения, военной и специальной техники. Президент России утверждает ее каждые пять лет, и срок ее действия составляет 10 лет. Программа учитывает все потенциальные угрозы национальной безопасности РФ, как текущие, так и прогнозируемые. Параметры ГПВ на 2027-2036 годы разработаны и готовы к утверждению в декабре 2025 года.

Основные задачи ГПВ включают планомерное перевооружение армии с учетом современных вызовов. Программа охватывает широкий спектр перспективных вооружений и основана на опыте реальных боевых действий.

Ранее Россия предупредила США о зеркальном ответе на ядерные испытания.