В Молдавии ликвидировали сеть наркоторговли, состоящую из украинцев

В Молдавии сотрудники полиции ликвидировали международную сеть наркоторговли, которая состояла из граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции.

По ее информации, эта группа осуществляла преступную деятельность на территории Молдавии, Румынии, Польши, Украины и Грузии. Злоумышленники специализировались на контрабанде синтетических наркотиков с последующим их сбытом в Молдавии через мессенджер Telegram.

Как заявили в пресс-службе, полицейские провели обыски в домах двух подозреваемых — граждан Украины 17 и 19 лет. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и выдал ордера на их предварительный арест сроком на 30 дней.

В полиции также отметили, что в общей сложности правоохранители изъяли из оборота более 8 кг различных видов наркотиков, стоимость которых оценивается в 5,5 млн леев ($330 тыс.).

До этого в Молдавии пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконную миграцию уклоняющихся от призыва украинцев. Члены организованной преступной группировки способствовали незаконному пересечению гражданами Украины государственной границы, их пребыванию и транзиту по территории республики. Затем уклонистов переправляли в страны Европейского союза.

Ранее украинцы вышли в лидеры по преступлениям среди мигрантов в Германии.