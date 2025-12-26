Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Молдавии ликвидировали сеть наркоторговли, состоящую из украинцев

Полиция Молдавии ликвидировала сеть наркоторговли, состоящую из граждан Украины
Max Sky/Shutterstock/FOTODOM

В Молдавии сотрудники полиции ликвидировали международную сеть наркоторговли, которая состояла из граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции.

По ее информации, эта группа осуществляла преступную деятельность на территории Молдавии, Румынии, Польши, Украины и Грузии. Злоумышленники специализировались на контрабанде синтетических наркотиков с последующим их сбытом в Молдавии через мессенджер Telegram.

Как заявили в пресс-службе, полицейские провели обыски в домах двух подозреваемых — граждан Украины 17 и 19 лет. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и выдал ордера на их предварительный арест сроком на 30 дней.

В полиции также отметили, что в общей сложности правоохранители изъяли из оборота более 8 кг различных видов наркотиков, стоимость которых оценивается в 5,5 млн леев ($330 тыс.).

До этого в Молдавии пресекли деятельность преступной группы, которая осуществляла незаконную миграцию уклоняющихся от призыва украинцев. Члены организованной преступной группировки способствовали незаконному пересечению гражданами Украины государственной границы, их пребыванию и транзиту по территории республики. Затем уклонистов переправляли в страны Европейского союза.

Ранее украинцы вышли в лидеры по преступлениям среди мигрантов в Германии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27511015_rnd_1",
    "video_id": "record::bb7fa8e0-0197-4918-9cab-2ad4df7694ab"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+