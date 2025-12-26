«Многое может решиться до Нового года»: Зеленский встретится с Трампом в США

Зеленский анонсировал встречу с Трампом до Нового года

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, 18 августа 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о запланированной встрече с американским лидером Дональдом Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». По информации украинских СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «многое может решиться до Нового года» в урегулировании конфликта на Украине, анонсировав встречу с президентом США Дональдом Трампом.

« Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до Нового года », — написал Зеленский.

Зеленский добавил, что глава СНБО Украины Рустем Умеров доложил ему об «очередных контактах с американской стороной», и отметил, что Киев «ни дня не теряет».

Украинское агентство УНИАН сообщило, что Зеленский может в ближайшие дни отправиться во Флориду для встречи на высшем уровне в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго . Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что встреча может состояться 28 декабря.

Переговоры по плану

Накануне Владимир Зеленский в своем Telegram сообщил, что 25 декабря провел телефонный разговор с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, главой Affinity Partners Джаредом Кушнером.

«Это был действительно хороший разговор: много деталей, есть хорошие идеи, мы их обговорили. Есть некоторые наши новые идеи, как приблизить реальный мир, и это касается форматов, встреч, безусловно, тайминга», — сказал он.

При этом детали обсуждения украинский президент раскрывать не стал.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером 20 и 21 декабря. На ней обсуждался мирный план из 20 пунктов, выработанный из первоначального документа с 28 положениями, который был переработан и сокращен после переговоров США и Украины в Женеве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 декабря сообщил, что Москва изучает новую редакцию документа.

«Занимаемся анализом того, что передал Путину Дмитриев. Занимаемся анализом этого материала и потом уже, в зависимости от того, какие решения будут приняты главой государства, продолжим наше общение с американцами», — сказал представитель Кремля.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что внесенные Украиной и представителями ЕС изменения не улучшают мирный план.

«Я уверен, что те предложения, которые внесли или пытаются вносить европейцы с украинцами, точно не улучшают документ и не улучшают возможность достичь долгосрочного мира»,— сказал Ушаков.

Зачем Зеленский едет в США

Политолог Андрей Кортунов считает, что Зеленский в ходе предстоящего визита в США хочет склонить Дональда Трампа на свою сторону и закрепить украинские позиции в новой редакции мирного плана, после того как он сократился от 28 до 20 пунктов.

«Я думаю, это еще и какая-то реакция на российско-американские консультации, которые тоже состоялись недавно во Флориде. На них, скорее всего, Кирилл Дмитриев изложил позицию России, включая непринятие целого ряда пунктов из этого списка, который был согласован американцами с украинской стороной и с европейцами», — приводит его слова NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул, что сейчас «идет борьба за Трампа» и его окончательные позиции, а также на кого будет возложена ответственность за провал мирного урегулирования.

24 декабря Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов предлагаемого мирного плана.

Документ, в частности, предусматривает численность ВСУ в 800 тыс. человек, гарантии безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей НАТО, членство Украины в ЕС, совместный с США контроль над ЗАЭС и референдум по созданию свободной экономической зоны в Донбассе.

В РФ ранее отвергали компромиссы по статусу Донбасса, об этом заявляли в Кремле и МИД России.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил «Газете.Ru», что опубликованный в СМИ мирный план президента Украины Владимира Зеленского — это не что иное, как манипуляция.

«Когда стороны действительно хотят достичь мира, то они не делают вид, что Крым и Донбасс не являются частью Российской Федерации. Эти факты конституционно закреплены. А потому план Зеленского выглядит уже даже не смешно, а весьма пошло, и всерьез это обсуждать невозможно», — отметил он.