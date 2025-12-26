Джордж Блейк и тайный берлинский тоннель. Как советская разведка оставила с носом ЦРУ

В начале 1950-х годов британские и американские разведслужбы решили прокопать под Берлином тоннель, чтобы подключиться к советским и восточногерманским телефонным кабелям. Не без проблем, выкупавшись в канализации, американцы смогли это сделать, и ЦРУ стало регулярно получать ценнейшие разведданные. Однако, как потом оказалось, тоннель с самого начала раскрыли в КГБ благодаря внедренному в МИ-6 агенту. Об операции Gold и о том, почему КГБ долго не уничтожал тоннель даже после его обнаружения, — в материале «Газеты.Ru»

Британо-американское «золото»

В конце Второй мировой войны радиоперехваты стали настоящим бичом для Советского Союза. Великобритания и США непрерывно прослушивали эфир как внутри своих стран, так и по всему миру, что особенно било по советской разведке. Криптография не спасала, и шпионов внутри американской ядерной программы удалось вскрыть еще в военное время благодаря дешифровальной программе США Venona. В этих условиях сначала советский дипкорпус, а потом армия, партийные и государственные органы приняли единственное верное решение: перейти на проводную связь везде, где можно.

К концу 1940-х поток разведданных для американцев сократился в разы, и в ЦРУ задумались, как найти новую замочную скважину в железном занавесе. В 1951 году они обратились за помощью к МИ-6, и та раскрыла им величайшую тайну, а именно операцию Silver (англ. «Серебро»): уже несколько лет британцы слушали советские проводные коммуникации в оккупированной Вене, подсоединившись к ним через сеть коротких секретных подземных тоннелей. Операция была крайне успешной, и полученные разведданные помогли провернуть серию интриг, по итогу которых Советский Союз вывел войска из Австрии, ничего за это не получив.

Тогда МИ-6 и ЦРУ задумали операцию Gold (англ. «Золото»), надеясь повторить успех в Берлине. Германия была важнейшей точкой противостояния СССР и Запада в Холодной войне, а в Берлине и вовсе солдаты враждующих сторон стояли друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Рейнхард Гелен — бывший генерал-лейтенант вермахта и начальник военной разведки на Восточном фронте, а позже глава западногерманской разведслужбы BND — указал американцам на место, где три важнейших телефонных кабеля Восточного Берлина пересекались в нескольких метрах от границы с Западным Берлином.

close Макет тоннеля в музее Alliierten Museum

К дальнейшему планированию операции немцев не привлекали, боясь советской инфильтрации в их ряды. Было решено, что американцы профинансируют проект и прокопают тоннель, а британцы используют свой венский опыт для создания врезов в кабели и предоставят оборудование для прослушки.

Тайный тоннель

Летом 1954 года американцы построили в берлинском районе Нойкёльн новый армейский склад, сверху которого располагались антенны радиоразведки. Мало кто знал, что у «склада» был необычайно большой подвал глубиной семь метров. Храниться в подвале склада предстояло лишь вынутой из тоннеля земле, а просторные помещения должны были стать удобной тайной стройплощадкой.

close Пресс-тур внутри тоннеля, устроенный советскими властями Junge, Peter Heinz/Bundesarchiv

Копать сам тоннель американцы начали 2 сентября 1954 года. Прокладка велась с помощью проходческого щита: механизм проталкивал себя вперед гидравлическими упорами, и по мере продвижения стены тоннеля укрепляли мешками с песком и чугунными плитами. Для выемки грунта были построены деревянные рельсы для вагонеток, которые под конец работ перевезли три тысячи тонн породы.

Строителям предстояло попасть 450-метровым тоннелем в канал диаметром всего полметра, для чего требовались сверхточные геодезические расчеты. Работы несколько раз приостанавливались из-за аварий: например, однажды тоннель затопило, поскольку строители пробили стенку незадокументированного довоенного канализационного коллектора.

Дойдя до канала с телефонными кабелями в районе Альтглинике, американцы вызвали британских инженеров. Под личным руководством главы берлинского офиса МИ-6 Питера Ланна те прокопали из тоннеля к каналу вертикальную шахту и, вместе со специалистами Научно-исследовательской станции Почтовой службы, врезались в кабели.

В 1955 году прослушка заработала, и на ЦРУ с МИ-6 обрушилась целая лавина разведданных. Перехваченные звонки и сообщения штаба Советской армии в Цоссене раскрыли данные о численности, дислокации и планах войск СССР. Прослушка переговоров советского посольства с Москвой и беседы между советскими и восточногерманскими официальными лицами проливали свет на внутреннюю кухню красных режимов, давая американцам и британцам самое важное: понимание советской логики и механизмов принятия решений.

close Советский офицер изучает шпионское оборудование в тоннеле Junge, Peter Heinz/Bundesarchiv

Было записано 67 тысяч часов разговоров, перехвачено бессчетное количество переданных по телетайпу текстовых сообщений.

Но уже 21 апреля 1956 года советские и восточногерманские солдаты вскрыли тоннель и показали его общественности , созвав журналистов. Подконтрольная Москве пресса внутри советского блока и за его пределами обличала «нарушение норм международного права» и «бандитский акт» американской военщины, а газеты наперебой печатали фотографии из тоннеля. В ЦРУ до этого думали, что, обнаружив тоннель, Советы не придадут его огласке. Теперь же американская разведка благодарила СССР за пиар: большинство мировых СМИ представили проект как блестящее инженерное достижение и дерзкую задумку ЦРУ.

Подвиг разведчика

На самом деле радость американцев была чрезмерной и преждевременной. КГБ знал о тоннеле еще до того, как он был построен, и старался ничего слишком важного по этим телефонным линиям не обсуждать. Информация об операции Gold была получена от Джорджа Блейка — глубоко законспирированного советского агента внутри британской разведки, одного из самых ценных активов госбезопасности.

Блейк работал на МИ-6 со времен Второй мировой войны, а после его направили в Сеул для сбора данных об СССР. Когда началась Корейская война, он вместе с другим дипломатическим персоналом был захвачен армией КНДР и эскортирован на север. Наблюдая опустошающие американские бомбардировки, читая в плену Карла Маркса и находясь под непрерывной идеологической обработкой, он стал коммунистом и согласился работать на советскую разведку.

В 1954 году, после возвращения из плена, Блейк приступил к шпионажу в пользу Советского Союза. Он постоянно срывал операции МИ-6 в Восточной Европе и пачками сдавал КГБ британских агентов. Однажды его пригласили на одно из разведывательных совещаний по операции Gold, о планах которой он немедленно уведомил Советы.

close Советский разведчик Джордж Блейк Николай Малышев/ТАСС

Однако существовала загвоздка. Блейк был слишком ценным и очень хорошо внедренным инициативным добровольным агентом, чья вербовка случилась чудом. КГБ настолько им дорожил, что оставил информацию о тоннеле под Берлином тайной для всех, кроме очень узкого круга лиц. Ведь если бы американцы и британцы поняли, что операцию Gold сдал какой-то предатель изнутри, то бросились бы проверять сотрудников разведки и неизбежно вышли бы на Блейка.

Поэтому КГБ решил смириться с утечкой через тоннель ценных разведданных. О прослушке не уведомили ни немецких коллег из Штази, ни Советскую армию, ни дипломатов. Даже ГРУ оказалось под ударом. Ущерб же для самого КГБ был минимальным, поскольку их линии связи прокладывались отдельно и шли в основном по столбам.

Лишь после того, как в 1956 году Блейка в МИ-6 перевели на другую работу, не связанную с тоннелем, КГБ дал добро на обнаружение тоннеля. Блейк же работал на СССР до 1961 года, когда его арестовали и осудили за шпионаж.

Впрочем, по советским, да и американским меркам британская тюрьма была не тюрьмой, а пионерским лагерем. Там не было пулеметных вышек, колючей проволоки, конвоирования с заломанными руками, постоянных обысков, травли заключенных собаками и непрерывных профилактических избиений. Судя по всему, там не везде были даже решетки на окнах, поэтому разведчик смог сбежать, просто выбравшись в окно и поднявшись на стену по веревочной лестнице , переброшенной сообщниками.

Блейк добрался до Москвы и стал полковником КГБ, дожил до 98 лет и скончался 26 декабря 2020 года. Вероятно, это был единственный в мировой истории полковник КГБ, который искренне верил, что сданных им американских и британских шпионов не расстреливают, — это ему обещали московские кураторы. После падения СССР он все-таки признал смерти агентов и выразил сожаления на этот счет, но всегда отвергал обвинения в предательстве: ведь он был сыном голландской матери и египетского еврея, имевшего британское гражданство. Сам Блейк британцем себя никогда не считал и связался с МИ-6 только из-за работы на голландских партизан.

До самой смерти Блейк оставался убежденным марксистом и, выступая перед западными журналистами, рассказывал о том, какое царство справедливости установилось бы на Земле после победы коммунизма.