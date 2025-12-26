Размер шрифта
В Петербурге задержали десятки сектантов, молившихся за Украину

Mash: в Петербурге прервали собрание секты, молившейся за здоровье Зеленского
Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга прервали собрание проукраинских фанатиков в Адмиралтейском районе города. Об этом пишет Mash.

Как уточняет Telegram-канал, «интеллектуалы» объединились под эгидой религиозной организации «Школа единого принципа», созданной на Украине.

«Члены проводили регулярные встречи, где обсуждали СВО и по составленному графику молились за здоровье Зеленского и его команды. Плюс просили высший силы помочь ВСУ и оградить Сумскую, Харьковскую, Запорожскую и даже Курскую области от освобождения российской армией», — говорится в публикации.

По данным Mash, в ходе рейда в Адмиралтейском районе было задержано около 70 человек, которых опросили и отпустили. В настоящее время проводится проверка по статье о публичной дискредитации ВС России. В перспективе, добавляют авторы, участникам может грозить до 10 лет колонии.

В ноябре жителя Санкт-Петербурга Александра Ушакова осудили на 10 лет за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), воюющий против российской армии. Отмечается, что в марте 2024 года обвиняемый размещал в соцсетях положительные комментарии в адрес запрещенной организации. Также он получил анкету на вступление в ее ряды.

Ранее жительницу Белгорода арестовали по статье о госизмене.

