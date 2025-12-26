Размер шрифта
Два человека стали жертвами теракта в Израиле

При теракте на севере Израиля погибли два человека
Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате нападения палестинского террориста на севере Израиля погибли два пешехода, еще двое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции, передает ТАСС.

«Террористическая атака на севере Израиля была цепочкой террористических действий, начавшейся в городе Бейт-Шеан, где был насмерть сбит пешеход. Затем молодая женщина была смертельно ранена ножом в районе Эйн-Харода», — говорится в заявлении.

Недалеко от Бейт-Шеана палестинец на машине сбил 16-летнего подростка, который получил легкие травмы. В Афуле он сбил на перекрестке 37-летнего мужчину. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Здесь же в него выстрелил прохожий, после чего тот был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

В генеральном консульстве России в Хайфе сообщили агентству, что по последней информации гражданах России среди пострадавших или погибших нет. Однако в диппредставительстве отметили, что «следят за ситуацией и находятся в контакте с израильской стороной».

Ранее ФСБ предотвратила попытку теракта в Ставрополе по заданию Киева.

