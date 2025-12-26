Легендарный футболист заявил, что Сафонов не уступает Доннарумме

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин на YouTube-канале «Это футбол, брат!» заявил, что голкипер Матвей Сафонов заслуживает того, чтобы стать первым вратарем французского «ПСЖ».

«Мне кажется, честно, что он даже Доннарумме не уступает. Просто Доннарумма настолько распиаренный и так далее, он дорого стоит. о, что Сафонов лучше Шевалье, у меня вообще сомнений нет. Глобально он класснее Шевалье», — сказал Аршавин.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории турниров под эгидой Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Ранее футболку вратаря «ПСЖ» Сафонова продали на аукционе за €2650.