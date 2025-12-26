Олимпийский комитет Норвегии выступил с заявлением после смерти 27-летнего биатлониста

Олимпийский комитет Норвегии выступил с заявлением после смерти биатлониста Сиверта Баккена, рекомендовав федерациям не использовать гипоксические маски, которые применяются в качестве симуляторов высоты, передает NRK/

«Сейчас норвежская федерация биатлона не располагает информацией о приобретении и использовании маски. В ближайшие дни федерация постарается выяснить фактические обстоятельства, связанные с этим», — говорится в заявлении.

Спортсмен был найден мертвым 23 декабря в гостинице, причины смерти не уточняются. Баккен трижды становился чемпионом Европы — в смешанной эстафете в 2021-м, и в спринте и эстафете в 2025-м. Также на его счету победа на этапе Кубка мира в масс-старте. В середине декабря норвежец занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира во Франции. Он считался претендентом на поезку в Италию на Олимпиаду 2026 года.

