Россиян предупредили о мошеннических схемах со «шпионскими спектаклями»

Только мошенники разыгрывают «шпионские спектакли», чтобы вовлекать граждан в преступления. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Мошеннические кол-центры все чаще вовлекают жертв не просто в финансовые схемы, а в намного более опасную противоправную деятельность — вплоть до преступлений террористического характера. Для этого разыгрывается целый «шпионский спектакль», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о звонках якобы от спецслужб, паролях и кодовых фразах, «тайных заданиях», секретных местах встреч, замаскированных посылках или предметах. В управлении отметили, что при этом злоумышленники еще используют постоянное давление, атмосферу таинственности и демонстрацию мнимой всесильности.

В МВД также подчеркнули, что спецслужбы не работают через мессенджеры, не привлекают случайных граждан к «операциям» и не проверяют «антитеррористическую защищенность» с помощью посторонних людей. В управлении предупредили, что такая «встреча с агентом» может закончиться хищением денежных средств, а в худшем — тяжкими последствиями для жизни и свободы самого вовлеченного.

До этого мошенники в России стали применять новую схему вымогательства, основанную на запугивании уголовной ответственностью за «раскрытие своих данных».

Ранее в ФСБ России порекомендовали обещать перезвонить мошенникам из украинских спецслужб.