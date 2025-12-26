Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиян предупредили о мошеннических схемах со «шпионскими спектаклями»

МВД: мошенники разыгрывают шпионские спектакли для вовлечения людей в преступления
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Только мошенники разыгрывают «шпионские спектакли», чтобы вовлекать граждан в преступления. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Мошеннические кол-центры все чаще вовлекают жертв не просто в финансовые схемы, а в намного более опасную противоправную деятельность — вплоть до преступлений террористического характера. Для этого разыгрывается целый «шпионский спектакль», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что речь идет о звонках якобы от спецслужб, паролях и кодовых фразах, «тайных заданиях», секретных местах встреч, замаскированных посылках или предметах. В управлении отметили, что при этом злоумышленники еще используют постоянное давление, атмосферу таинственности и демонстрацию мнимой всесильности.

В МВД также подчеркнули, что спецслужбы не работают через мессенджеры, не привлекают случайных граждан к «операциям» и не проверяют «антитеррористическую защищенность» с помощью посторонних людей. В управлении предупредили, что такая «встреча с агентом» может закончиться хищением денежных средств, а в худшем — тяжкими последствиями для жизни и свободы самого вовлеченного.

До этого мошенники в России стали применять новую схему вымогательства, основанную на запугивании уголовной ответственностью за «раскрытие своих данных».

Ранее в ФСБ России порекомендовали обещать перезвонить мошенникам из украинских спецслужб.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510829_rnd_8",
    "video_id": "record::94713efe-787f-42af-916a-54e7f844a4ce"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+