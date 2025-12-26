Размер шрифта
Экс-замгубернатора Ростовской области заочно арестовали

Министерство транспорта Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал бывшего заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Владимира Окунева. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В пресс-службе уточнили, что экс-замгубернатора будет находиться в СИЗО два месяца. Мера пресечения вступит в силу после фактического задержания чиновника.

25 декабря в Москве Гагаринский районный суд изъял в доход государства имущество Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и членов их семей. В Генпрокуратуре РФ заявили, что подсудимые использовали служебное положение «для незаконного обогащения себя и своих родственников».

В этот же день в следственном управлении СК РФ по Ростовской области сообщили, что правоохранители объявили в розыск экс-заместителя губернатора, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее бывшего мэра города Иваново арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями.

