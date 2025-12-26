Размер шрифта
Новости политики

На Украине хотят ужесточить ограничения против русского языка

Рада постановила внести новые законы, которые усилят ограничение русского языка
Пленарное заседание Верховной Рады Украины
Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховная рада Украины рекомендовала депутатам ужесточить законодательство с целью введения еще большего количества ограничений на использование русского языка в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление украинского парламента.

«Разработать и внести в Раду законопроекты, направленные на усиление защиты украинского языкового пространства», — говорится в документе.

Постановлением предлагается учредить украинский в качестве языка общения в семьях, а за любое нарушение ввести ответственность. Кроме того, предполагается сопровождение молодых семей с детьми, чтобы контролировать использование так называемого «культурного продукта» Украины.

Также в Раде предложили ввести технологии, которые смогут находить и блокировать в медиапространстве русскоязычные материалы.

Отмечается, что инициатива частично затронет деловую и юридическую сферы. По данным РИА Новости, будущий законопроект направлен на обеспечение защиты соискателей от «дискриминации по признаку использования украинского языка». Предлагается ввести уникальный единый украинский шрифт для оформления законопроектов. При этом не уточняется, какой именно алфавит будет использован в разработке.

Ранее украинская писательница возмутилась, что жители Киева переходят на русский язык.

