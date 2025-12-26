В Нигерии мирные жители сообщили об ударах американских беспилотников

Районы Тангаза и Тамбувал в нигерийском штате Сокото подверглись ударам с использованием американских беспилотников. Об этом сообщил телеканал Arise со ссылкой на информацию от местных жителей.

Телеканал также сообщил о бомбардировке окрестностей населенного пункта Джабо, расположенного в районе Тамбувал, сразу после заявления президента США Дональда Трампа об ударе по террористическим объектам на территории Нигерии. За этим последовала атака неопознанных объектов, внешне напоминающих самолеты, что вызвало панику среди населения района.

В то же время, по информации телеканала, полученной из источников в службах безопасности, в другом районе штата Сокото, где на протяжении длительного времени действуют вооруженные бандитские формирования, никаких авиаударов зафиксировано не было.

До этого Трамп сообщил о нанесении авиаудара по позициям ИГ (организация, признанная террористической и запрещенная в России) в северо-западной части Нигерии в ночь на 26 декабря.

