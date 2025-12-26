Размер шрифта
В США заявили о значении готовящейся встречи Трампа с Зеленским

Axios: готовящаяся встреча Трампа с Зеленским говорит о прогрессе в переговорах
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Yuri Gripas/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Скорая встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским указывает на явный прогресс в мирных переговорах. Об этом пишет портал Axios.

Как отмечают журналисты, встреча говорит о значительном прогрессе в переговорах, поскольку ранее Трамп заявил, что встретится с Зеленским только в том случае, если посчитает, что сделка близка к завершению.

26 декабря глава украинского государства сообщил о запланированной встрече с Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». По информации украинских СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее в России рассказали, что Зеленский сможет получить в США.

