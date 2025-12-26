Бизнесмен продал компанию и подарил каждому из сотрудников многомилионную премию

В штате Луизиана, США, предприниматель Грэм Уокер продал компанию Fibrebond и выписал всем сотрудникам премию, общая сумма которой составила $240 млн (18,7 млрд рублей). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Уокер отметил, что согласился бы продать компанию лишь тому инвестору, который принял бы условие направить 15 процентов выручки в пользу новых сотрудников. Работники Fibrebond не владели акциями компании и по закону не имели права на какие-либо выплаты, поэтому этот шаг стал для Уокера способом сделать им прощальный подарок и поддержать коллектив после своего ухода.

Средства распределили между 540 штатными сотрудниками. В среднем каждый работник получит около $443 тысяч (примерно 35 млн рублей), при этом размер выплаты зависел от стажа. Деньги будут перечисляться в течение пяти лет.

Сотрудники Fibrebond признались, что будут вспоминать своего руководителя почти как Санта-Клауса. Первоначально многие сочли новость о выплатах розыгрышем, однако в июле получили конверты с первыми переводами. По словам работников, эти средства заметно изменили их жизнь: кто-то закрыл ипотеку и другие кредиты, приобрел автомобиль, оплатил обучение или переезд родственников. Другие решили отложить деньги на будущее.

