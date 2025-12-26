Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Бизнесмен продал компанию и подарил каждому из сотрудников многомилионную премию

В США владелец компании выписал сотрудникам премию в 35 млн рублей
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

В штате Луизиана, США, предприниматель Грэм Уокер продал компанию Fibrebond и выписал всем сотрудникам премию, общая сумма которой составила $240 млн (18,7 млрд рублей). Об этом пишет The Wall Street Journal.

Уокер отметил, что согласился бы продать компанию лишь тому инвестору, который принял бы условие направить 15 процентов выручки в пользу новых сотрудников. Работники Fibrebond не владели акциями компании и по закону не имели права на какие-либо выплаты, поэтому этот шаг стал для Уокера способом сделать им прощальный подарок и поддержать коллектив после своего ухода.

Средства распределили между 540 штатными сотрудниками. В среднем каждый работник получит около $443 тысяч (примерно 35 млн рублей), при этом размер выплаты зависел от стажа. Деньги будут перечисляться в течение пяти лет.

Сотрудники Fibrebond признались, что будут вспоминать своего руководителя почти как Санта-Клауса. Первоначально многие сочли новость о выплатах розыгрышем, однако в июле получили конверты с первыми переводами. По словам работников, эти средства заметно изменили их жизнь: кто-то закрыл ипотеку и другие кредиты, приобрел автомобиль, оплатил обучение или переезд родственников. Другие решили отложить деньги на будущее.

Ранее семья блогеров собрала 200 млн на лечение ребенка и потратила их на ставки и бутики.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510937_rnd_5",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+