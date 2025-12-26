ФАС поддержала российскую Biocad в споре с AstraZeneca из-за онкопрепарата

Федеральная антимонопольная служба поддержала российскую компанию Biocad в споре с транснациональной компанией AstraZeneca вокруг клинических испытаний аналога онкопрепарата «Энхерту», которые проводит отечественный производитель. Об этом написал Telegram-канал «Право на здоровье». В ведомстве рассмотрели жалобу Biocad и пришли к выводу о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны AstraZeneca. Компании выдано предупреждение.

Летом Biocad обратилась в антимонопольную службу, заявив, что зарубежная компания пыталась сорвать клинические исследования российского препарата. До этого, тоже летом, Biocad подала иск в Арбитражный суд Москвы, обвинив AstraZeneca в недобросовестной конкуренции и вмешательстве в испытания биоаналога. В компании утверждали, что производитель оригинального лекарства направлял письма в медицинские учреждения и Минздрав, в которых ставились под сомнение эффективность и безопасность разрабатываемого дженерика. По мнению Biocad, такая информация могла нанести ущерб деловой репутации компании и повлиять на ход исследований.

В AstraZeneca обвинения отрицали. Там указывали, что препарат относится к классу ADC — это сложные лекарственные средства, состоящие из моноклонального антитела, цитотоксического вещества и специального линкера, который доставляет действующее вещество непосредственно в опухолевые клетки. В компании подчеркивали, что мировой опыт разработки и оценки биоаналогов таких препаратов ограничен, а единых международных критериев для подтверждения их безопасности и биоаналогичности пока нет. По этой причине, как заявляли в AstraZeneca, клинические исследования подобных лекарств требуют повышенного внимания с точки зрения безопасности пациентов.

В ФАС указали, что содержание писем AstraZeneca было сформировано таким образом, чтобы создать у адресатов впечатление о недопустимости и опасности проведения клинических испытаний, а позднее эти сведения получили распространение в СМИ. В результате ФАС выдала российскому подразделению AstraZeneca предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Как уточнили в ведомстве, компания исполнила предписание: она прекратила распространение информации о рисках, связанных с испытаниями препарата BCD-267, отозвала ранее направленные письма, опровергла содержащиеся в них сведения и отчиталась об исполнении предупреждения в установленный срок.

