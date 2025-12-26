Израиль признал независимость Республики Сомалиленд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы израильского правительства.

«Премьер-министр сегодня объявил об официальном признании Республики Сомалиленд независимым и суверенным государством. Нетаньяху, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар и президент Республики Сомалиленд [Абдирахман Мохамед Абдуллахи] подписали совместную декларацию. Эта декларация соответствует духу «Авраамовых соглашений», подписанных по инициативе президента [США Дональда] Трампа», — говорится в официальном сообщении.

В канцелярии также отметили, что Израиль намерен в кратчайшие сроки укрепить связи с Республикой Сомалиленд за счет расширения сотрудничества в аграрном секторе, здравоохранении, технологической сфере и экономике.

Сомалиленд, расположенный в северо-западной части Сомали и имеющий выход к Красному морю, в 1991 году в одностороннем порядке заявил о своей независимости, однако до настоящего времени не получил признания со стороны международного сообщества.

Ранее власти непризнанной Республики Сомалиленд захотели получить от США признание государства в обмен на строительство военной базы.