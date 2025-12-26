Экс-тренер «Спартака» описал, как прошел 2025-й год в российском футболе

Тренер Гладилин заявил, что его ничего не удивило в 2025 году

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в 2025 году не случилось каких-либо значимых событий в российском футболе.

По его словам, никаких удивительных событий в уходящем гду не произошло.

«Сложно назвать какое-то главное событие, мы сейчас не участвуем не в еврокубках, сборная играет только товарищеские матчи. Так что назвать какой-то ключевой матч сборной или клубов сложно. Остальное — это уже наш внутренний чемпионат и кубок, особых каких-то сенсаций нет. Лидеры все те же у нас остались, так что я не могу выделить ничего», — заявил Гладилин.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее легенда ЦСКА назвал главное разочарование 2025 года.