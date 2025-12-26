Размер шрифта
В Крыму заявили об информационной атаке со стороны Украины

Советник главы Крыма Крючков: началась информационная атака со стороны Украины
Информационная атака началась на Крым со стороны Украины перед новогодними праздниками. Об этом рассказал советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Враг с помощью ИИ генерирует и переозвучивает видео чиновников, рассылает фальшивые указы и распоряжения. Сеет в соцсетях ложь и фальшивки», — уточнил он.

Крючков напомнил: вся информация публикуется на официальных страницах органов власти и на сайтах, а также верифицированных страницах СМИ.

В ноябре советник главы республики рассказал, что Киев развернул масштабную информационную атаку против Крыма, распространяя ложные сообщения о работе систем противовоздушной обороны.

По словам Крючкова, украинская сторона пытается выдать штатную работу ПВО за так называемые «прилеты». Он опроверг эту информацию, назвав ее фейком. Также советник напомнил об ответственности за съемку и публикацию материалов о работе систем противовоздушной обороны.

Ранее в Крыму призвали Зеленского оставить полуостров в покое.

