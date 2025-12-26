МИД Нигерии назвал причины роста терроризма в стране

Ухудшение обстановки в сфере безопасности в Нигерии связано с двумя ключевыми факторами: введенным США запретом на поставки оружия в Нигерию, а также крахом государственности в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Об этом заявил министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар в интервью CNN.

«Текущая ситуация в Нигерии является следствием регионального конфликта, во многом обусловленного действием «законов Лихи», которые ограничивали экспорт американского вооружения, как летального, так и нелетального, в Нигерию. Кроме того, свою роль сыграли события в Ливии, включая разрушение государственных институтов и ликвидацию Каддафи», — подчеркнул министр.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении авиаудара по позициям ИГ (организация, признанная террористической и запрещенная в России) в северо-западной части Нигерии в ночь на 26 декабря. По словам главы нигерийского МИД, накануне этой операции он провел переговоры с президентом Нигерии Болой Тинубу и госсекретарем США Марко Рубио.

Ранее в Нигерии в мечети произошел взрыв.