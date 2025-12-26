На Ставрополье без предупреждения снесли дом пенсионерки, пока она отсутствовала

В Ставропольском крае пенсионерка с инвалидностью осталась без жилья и вещей из-за внезапного сноса дома. Об этом «Осторожно, новости» рассказала ее родственница.

По словам жительницы села Татарка, ее 63-летняя тетя Татьяна С. жила в доме на улице Ленина с сыном Алексеем, которого не стало в марте этого года. В тот момент женщина жила отдельно из-за конфликта с родственниками, но позже планировала вернуться.

Однако в октябре Татьяна узнала, что дома, где остались ее вещи на 5 млн рублей, больше нет. Его снесли без предупреждения, и в результате хозяйка осталась на улице.

Женщина обращалась в полицию с заявлением о краже вещей и уничтожении имущества, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали, сославшись на «упавшее дерево». Тем не менее в эту версию никто не поверил.

Сейчас Татьяна временно живет у родных. Купить новое жилье она не может из-за маленькой пенсии и отсутствия накоплений.

Ранее арендаторы жили у пенсионерки 23 года и выгнали ее на улицу с кошкой и собакой.