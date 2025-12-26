«Кошелек Зеленского» впервые ответил на обвинения в коррупционном скандале

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «Кошельком Зеленского», публично заявил о своей невиновности в громком коррупционном скандале, в котором он является одним из главных фигурантов. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

«Миндич заявил, что его «сделали крайним» в громком коррупционном деле. Его дело на 90% медийное, его обвиняют во всем, но он обвинения отрицает», — говорится в материале.

В интервью Миндич также коснулся темы общения с Владимиром Зеленским, отметив, что давно не поддерживал связь с нынешним, по его мнению, нелегитимным президентом Украины и полностью утратил возможность связаться с ним.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Тимур Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

Ранее Миндича «словили» на пляже в Израиле.