Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

«Кошелек Зеленского» впервые ответил на обвинения в коррупционном скандале

«Страна.ua»: Миндич заявил, что его сделали крайним в коррупционном скандале
Тимур Миндич
Еврейская община города Днепр

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «Кошельком Зеленского», публично заявил о своей невиновности в громком коррупционном скандале, в котором он является одним из главных фигурантов. Об этом пишет Telegram-канал «Страна.ua».

«Миндич заявил, что его «сделали крайним» в громком коррупционном деле. Его дело на 90% медийное, его обвиняют во всем, но он обвинения отрицает», — говорится в материале.

В интервью Миндич также коснулся темы общения с Владимиром Зеленским, отметив, что давно не поддерживал связь с нынешним, по его мнению, нелегитимным президентом Украины и полностью утратил возможность связаться с ним.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Тимур Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

Ранее Миндича «словили» на пляже в Израиле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510535_rnd_7",
    "video_id": "record::8760fc86-3dd2-4183-89f9-748d6d845e5f"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+