Мозг мужчин стареет гораздо быстрее, чем у женщин, согласно исследованию

Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, выявило, что процессы возрастного уменьшения и ухудшения состояния мозга у мужчин происходят быстрее, чем у женщин, пишет Science Focus. Международная группа ученых под руководством специалистов Университета Осло проанализировала МРТ-сканы более чем 4700 взрослых в возрасте от 17 до 95 лет.

Результаты показали, что у мужчин снижение объема мозга и изменения в большем количестве областей наблюдаются чаще, чем у женщин. Наиболее заметные различия выявлены в постцентральной коре, отвечающей за тактильные ощущения и восприятие положения тела. У мужчин эта область уменьшалась в среднем на 2% в год, тогда как у женщин — на 1,2%. Кроме того, у мужчин чаще отмечались изменения в зонах, связанных с памятью, обучением, движением и визуальной обработкой информации.

При этом ученые подчеркивают, что участники исследования не имели болезни Альцгеймера или других когнитивных нарушений, а наблюдение велось в среднем три года, что считается относительно коротким периодом для оценки процессов старения мозга.

Согласно выводам исследователей, более быстрое старение мужского мозга не объясняет, почему женщины чаще болеют болезнью Альцгеймера. Клинический невролог Чарльз Маршалл из Университета Куин Мэри, не участвовавший в проекте, отметил, что риск развития заболевания связан прежде всего с накоплением белков амилоида и тау, а возраст влияет лишь на скорость возникновения симптомов при их наличии.

Другие исследования указывают на возможную роль генетических и гормональных факторов. В частности, ранее ученые выявили, что ген Kdm6a, расположенный на X-хромосоме, может способствовать воспалительным процессам в мозге, а снижение уровня эстрогена в период менопаузы усиливает этот эффект и может повышать риск болезни Альцгеймера у женщин.

Авторы работы отмечают, что для более точного понимания механизма развития заболевания необходимы долгосрочные исследования. Несмотря на новые данные о различиях в старении мозга у мужчин и женщин, причина более высокой распространенности болезни Альцгеймера среди женщин остается не до конца установленной.

