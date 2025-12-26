Размер шрифта
В Совфеде оценили шансы на дружественные отношения России и Украины

Сенатор Джабаров: шансы на дружественные отношения России и Украины есть всегда
Vasily Fedosenko/Reuters

Шансы на дружественные отношения между Россией и Украиной всегда есть. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Шансы на дружественные отношения есть всегда. Даже после Второй мировой войны, после Отечественной войны мы помирились с немцами, у Советского Союза были прекрасные отношения и с Германской Демократической Республикой», — сказал сенатор.

Джабаров добавил, что после урегулирования конфликта всегда будут находиться страны, готовые подтолкнуть Украину к провокациям против России. По его словам, если Киев продолжит вести антироссийскую политику, то это закончится для него очень печально.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что власть на Украине должна стать легитимной, но это возможно только в результате выборов. Также глава государства назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «талантливым артистом».

Ранее Лавров предупредил Европу, что ей однажды придется восстанавливать отношения с Россией.

