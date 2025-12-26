Размер шрифта
Брянского пенсионера осудили за насилие на 10-летней дочерью знакомых

В Брянской области вынесли приговор 68-летнему мужчине за насилие над ребенком
В Брянской области вынесли приговор педофилу, надругавшемуся над малолетней дочерью знакомых, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В среду, 24 декабря, областной суд подтвердил приговор, вынесенный Климовским районным судом в отношении 68-летнего местного жителя. Мужчина был признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил иные действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки, воспользовавшись ее беспомощностью.

Его приговорили к 13 годам исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Осужденный и его адвокат требовали вынести оправдательный, обвиняя семью потерпевшей в оговоре.

Однако на апелляции противоречий в показаниях свидетелей не выявили, поэтому приговор был оставлен без изменений.

Ранее муж директора частного детского сада насиловал детей и снимал это на видео.

