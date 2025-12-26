Размер шрифта
На Украине могут провести выборы в онлайн-формате

Арахамия заявил, что власти Украины готовят выборы в онлайн-формате
РИА «Новости»

Глава фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия предложил проработать возможность проведения выборов в стране как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Соответствующее заявление он сделал на заседании рабочей группы по организации выборов на Украине, сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что ваша рабочая группа серьезно проработает, можно ли провести гибридное голосование онлайн и офлайн», — сказал Арахамия.

По его словам, украинским властям необходимо сосредоточиться на максимизации явки на выборы.

«Максимизация явки может быть за счет того, что мы расширим возможности голосования — либо дадим несколько дней, либо дадим возможность голосовать онлайн», — добавил политик.

26 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что законодательные инициативы для проведения президентских выборов в стране и референдума во время войны наработаны.

9 декабря Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

При этом президент Украины не раз отмечал, что украинское законодательство не позволяет проводить выборы во время действия военного положения, введенного в феврале 2022 года и регулярно продлеваемого каждые три месяца. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены по причине военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее на Украине нашли причину для Зеленского избираться на второй срок.

